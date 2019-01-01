الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات وأجايي وشريف إكرامي

الأهلي يعلن إصابة ثلاثي فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن النادي الأهلي، عن إصابة ثلاثي الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي وشريف إكرامي، خلال التدريبات اليوم الخميس.

وأشار الجهاز الفني عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن الشحات يشتكي من إصابة بشد في عضلة السمانة.

الشحات خاض تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم، ثم جري حول الملعب، على هامش تدريبات الفريق المسائية.

💢شريف إكرامي يعاني من رشح في الركبة أبعده عن مران الأهلي أمس الأربعاء، وخاض تدريبات بدنية خفيفة على هامش المران الجماعي، وسيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الخميس. pic.twitter.com/3VP6buGPIA — جول مصر (@goaleg) May 30, 2019

ويخضع حسين الشحات إلى فحص طبي قبل تدريبات الفريق مساء اليوم الخميس، من أجل تحديد موقفه بشأن التواجد في تدريبات الفريق الجماعية.

ويعاني جونيور أجايي من إصابة بكدمة في قصبة القدم، غاب على إثرها عن التدريبات أمس الأربعاء.

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وغاب أيضًا شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بسبب الإصابة برشح خفيف على الركبة، تعرض له في مران أمس الأول الثلاثاء.