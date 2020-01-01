الأهلي يكشف تطورات إصابة جونيور أجاي .. وموعد عودته

أجاي يقترب من العودة لتدريبات الأهلي الجماعية

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات إصابة النيجيري جونيو أجاي لاعب الفريق، بعد التعرض منذ التتويج الإفريقي على حساب الزمالك.

أجاي يعتبر من أهم العناصر الأساسية للأهلي في المواسم الأخيرة، لما يقدمه رفقة النادي الأحمر، ويعتمد عليه المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

قال عبدالحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن أجاي سيعود قريبًا للتدريبات الجماعية خلال الأسابيع المقبلة بعد إنهاء البرنامج العلاجي الخاص به.

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وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن اللاعب سيعود خلال 3 أسابيع مقبلة، حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي ثم تأهيلي من أجل المشاركة في التدريبات.

وأشار سيد عبدالحفيظ أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق سيعود بعد 10 أيام حيث يمر حاليًا بالبرنامج العلاجي الخاص به بسبب إصابة السمانة الذي يعاني منها مؤخرًا.

الأهلي حقق الفوز في الـ3 مباريات حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، بالعلامة الكاملة ويستعد للقاء وادي دجلة في الجولة الـ4 بعد غدًا.