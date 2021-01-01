الأهلي يقرر تغريم كهربا واستبعاده من المباريات بسبب عدم الالتزام

الأهلي يتخذ قرارًا بعقاب كهربا

قرر النادي الأهلي، تغريم محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأحمر، بالإضافة لاستبعاده من مباريات الفريق خلال الفترة القادمة بسبب عدم التزامه.

وأعلن الأهلي عن قراره عبر موقعه الرسمي، حيث أكد على أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الجنوب إفريقي قرر تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيه.

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كما قرر الجهاز الفني للأهلي حرمان كهربا من المشاركة في المباريات لمدة شهر قادم، وذلك لعدم الالتزام، حيث لم يتم ذكر سبب العقوبة الموقعة على اللاعب.

العقوبة الموقعة من جانب الأهلي على كهربا ليست الأولى من نوعها، بعدما تم تغريمه من قبل مبلغ مليون جنيه، بسبب واقعة مشاجرته مع زملائه بالفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وانضم محمود كهربا لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده.

وانتقل كهربا من نادي الزمالك إلى ديسبورتيفو البرتغالي، بعدما انتهى عقده في صفقة انتقال حر، حيث وقع على عقد لمدة موسم واحد، وقام بفسخه بعد 6 أشهر فقط.