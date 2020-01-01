الأهلي يفوز في استفتاء الأندية الأكثر اكتسابًا للجماهير في 2020

الأهلي يتفوق على الرجاء المغربي.

فاز النادي الأهلي في استفتاء الأندية العربية الأكثر اكتسابًا للجماهير خلال عام 2020، وذلك بعد منافسة شرسة من جانب جماهير نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وتوج النادي الأهلي خلال الموسم الماضي بثلاث بطولات، وهم الدوري المصري وكأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأجرت قناة أبو ظبي الرياضية، الاستفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استفتاء حول النادي الأكثر اكتسابًا للجماهير خلال عام 2020.

وفاز الأهلي بالاستفتاء بعدما حصل على نسبة 51% في المواجهة النهائية أمام الرجاء البيضاوي المغربي الذي حصل على 49% من نسبة التصويت.

وشارك في الاستفاء 400 ألف متابع من متابعي قناة أبو ظبي الرياضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

جاء ذلك ليواصل الأهلي فوزه باستفتاءات العديد من الصحف، أبرزها ماركا الإسبانية، بعدما حصل شعار الأهلي على لقب الأجمل، بعدما شارك فيه 3 ملايين متابع للصحيفة.