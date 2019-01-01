الأهلي يفاوض "تراوري" من أجل ضمه في يناير

الأهلي يسعى لتدعيم خط الوسط في منتصف الموسم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الأهلي المصري يرغب في التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط بيراميدز.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل استمرار الفريق في تقديم عروضًا مميزة مع السويسري رينيه فايلر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الأهلي دخل في مفاوضات بالفعل مع اللاعب البوركيني لضمه في يناير المقبل.

وأشارت التقارير أن الأهلي دخل المفاوضات عن طريق مصدر مقرب للاعب للتوقيع للنادي الأحمر وارتداء قميصه في النصف الثاني من الموسم.

إقرأ أيضًا - البدري يحسم جدل الشارة ويطالب: لا تثيروا المشكلات بين فتحي وصلاح

ويقدم تراوري أداء مميز مع بيراميدز خلال الموسم الحالي والماضي، مما وضعه أمام أعين الأندية في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد نجح في ضم محمد مجدي أفشة من بيراميدز الانتقالات الصيفية الماضية، بمقابل مادي 15 مليون جنيه فبذلك قد يستمر التعاون بين الأهلي وبيراميدز.