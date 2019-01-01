الأهلي يغلق تدريباته لنهاية الدوري للتركيز
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
قرر الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إغلاق تدريبات الفريق، حتى نهاية الموسم.
الأهلي يستعد لمواجهة سموحة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
جاء قرار لاسارتي بهدف حاجة الفريق للتركيز في باقي المباريات، من أجل تحقيق الفوز خلالهم والحفاظ على لقب الدوري.
محمد يوسف 🗣️— جول مصر (@goaleg) May 8, 2019
واجهنا سموحة كثيرًا من قبل والفريق قدّم مباريات قوية أمامنا وكان دائمًا خصمًا صعبًا
كذلك سيكون الأمر في هذه المباراة أيضًا لكن مع مزيد من الصعوبة لأنهم يريدون تأمين البقاء في الدوري وبالتالي سيقاتلون على النقاط الثلاث pic.twitter.com/gZmlUsDi1r
الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 67 نقطة، بفارق بقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدفين دون رد، خلال الجولة الأخيرة بالدوري، مستغلًا تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدي.