الأهلي يغلق تدريباته لنهاية الدوري للتركيز

لاسارتي يقرر إغلاق التدريبات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إغلاق تدريبات الفريق، حتى نهاية الموسم.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء قرار لاسارتي بهدف حاجة الفريق للتركيز في باقي المباريات، من أجل تحقيق الفوز خلالهم والحفاظ على لقب الدوري.

محمد يوسف 🗣️



واجهنا سموحة كثيرًا من قبل والفريق قدّم مباريات قوية أمامنا وكان دائمًا خصمًا صعبًا

كذلك سيكون الأمر في هذه المباراة أيضًا لكن مع مزيد من الصعوبة لأنهم يريدون تأمين البقاء في الدوري وبالتالي سيقاتلون على النقاط الثلاث pic.twitter.com/gZmlUsDi1r — جول مصر (@goaleg) May 8, 2019

الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 67 نقطة، بفارق بقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدفين دون رد، خلال الجولة الأخيرة بالدوري، مستغلًا تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدي.