الأهلي يغلق باب رحيل لاسارتي ومعلول

الأهلي يستعد للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

صرفت إدارة النادي الأهلي النظر في رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية قبل بداية الموسم.

وكان لاسارتي قد لاقى انتقادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب أداء الأهلي المتراجع والقلق من بداية الموسم الجديد من الدوري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن لاسارتي باق مع الأهلي ولا نية عند الإدارة في إقالته قبل انطلاق الموسم.

وأشارت التقارير أن قرار الإدارة جاء بسبب تلاحم المواسم وصعوبة التعاقد مع مدير فني جديد حيث لن يجد فترة إعداد جيدة.

وأيضًا استبعدت الإدارة فكرة رحيل التونسي علي معلول ظهير الفريق الأيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكدت على أنه من ركائز الفريق الأساسية.

وكان معلول قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة ومنها أهلي جدة ولكن الفريق الأحمر رفض تمامًا رحيل معلول.