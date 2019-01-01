الأهلي يعلن: رتوش أخيرة تفصل أجايي عن التجديد

النيجيري يلعب بصفوف الشياطين الحمر منذ عام2016

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، اقتراب تجديد عقد النيجيري جونيور أجايي؛ صانع ألعاب الفريق، مؤكدًا أن ضغط المباريات عطّل الأمر.

صاحب الـ23 عامًا لا يزال عقده ممتدًا لموسم مقبل، حيث ينتهي في نهاية موسم 2019-2020.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته للتليفزيون المصري: "أجايي في الرتوش الأخيرة لتجديد عقده، لم نتمكن من إنهاء الأمر عقب العودة من تنزانيا بسبب ضغط المباريات ودخولنا معسكر مواجهة الإنتاج الحربي مباشرة، لكن في الأيام القليلة المقبلة سيتم حسم التجديد".

عبد الحفيظ: علاقتنا بالزمالك تغيرت منذ عام 2005 والأهلي لا يفتعل المشكلات

ويلعب النيجيري لصفوف المارد الأحمر منذ عام 2016، حيث انضم له قادمًا من الصفاقسي التونسي.

أجايي شارك بالفانلة الحمراء في 80 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 19 آخرين، وحصل على خمس بطولات بواقع بطولتي دوري محلي وبطولة وحيد كأس مصر ومثله كأس سوبر محلي.