الأهلي يعلن إقامة مبارياته المحلية والإفريقية على استاد القاهرة

الأهلي يخوض مباريات الموسم الجديد على استاد القاهرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تعاقد القلعة الحمراء رسمياً مع هيئة استاد القاهرة، لخوض مباريات الفريق عليه الموسم الجديد.

وقال مرجان في تصريحات خاصة بالموقع الرسمي لناديه: " الأهلي حصل على موافقة هيئة استاد القاهرة منذ فترة، في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية، بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم الأمم الإفريقية، وكذلك، الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظمٍ وآمن للغاية".

وواصل: " بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة، والعرض على مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، تم التعاقد الرسمي من جانب النادي، والذي يقضي باستضافة الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة".

وتابع: "بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة، وأن تكون مباريات الأهلي باكورة التظاهرات الرياضية على هذا الملعب التاريخي".

وأعلن الزمالك في وقت سابق من اليوم، استضافة استاد القاهرة لقادم مباريات الأفريقية والمحلية، في الموسم الجديد.