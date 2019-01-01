الأهلي يعاقب السومة بسبب مباراة الهلال
كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي الأهلي السعودي قد قرر أن يعاقب لاعبه السوري عمر السومة عقب عملية الإحماء في المباراة الأخيرة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.
جاء هذا عقب أن أظهر اللاعب علامات تمرد واضحة خلال الإحماء حيث ألقى قميص الفريق على الأرض وكان في حالة غضب كبيرة.
السؤال الذي ينتظر إجابه الجميع.. 🤔— موقع قول السعودي (@GoalSA) August 15, 2019
لماذا غاب #السومة عن مواجهة #الهلال في أبطال آسيا؟👀https://t.co/jdUtSG2yRh pic.twitter.com/IBTZTT6jqN
وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن اللاعب اختلف مع المدير الفني للفريق برانكو إيفانكوفيتش بسبب طريقة اللعب أمام الهلال وقراره أن يبدأ المباراة بجوار الصربي اليكسيتش.
واستبعد المدير الفني السومة من البدء أساسيًا في تلك المواجهة واكتفى أن يشركه في الدقيقة الـ ٧٥ من عمر المواجهة التي أقيمت ضمن لقاءات إياب دور الـ ١٦ لدوري أبطال آسيا.
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وتعرض الأهلي للإقصاء من دوري أبطال آسيا في تلك المباراة عقب أن فاز بهدف نظيف، بينما كان في حاجة لتسجيل هدفًا ثانيًا بعدما خسر لقاء الذهاب بأربعة أهداف لهدفين.
جدير بالذكر أن الهلال سيواجه الاتحاد في دور الـ ٨ من دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل بلقاء الذهاب على أن تقام العودة في الثلاثاء التالي.