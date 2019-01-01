الأهلي يعاقب السومة بسبب مباراة الهلال

نادي أهلي جدة السعودي يقرر معاقبة لاعبه السوري عمر السومة عقب ما قام به في عملية الإحماء الخاصة بمواجهة الهلال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي الأهلي السعودي قد قرر أن يعاقب لاعبه السوري عمر السومة عقب عملية الإحماء في المباراة الأخيرة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

جاء هذا عقب أن أظهر اللاعب علامات تمرد واضحة خلال الإحماء حيث ألقى قميص الفريق على الأرض وكان في حالة غضب كبيرة.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن اللاعب اختلف مع المدير الفني للفريق برانكو إيفانكوفيتش بسبب طريقة اللعب أمام الهلال وقراره أن يبدأ المباراة بجوار الصربي اليكسيتش.

واستبعد المدير الفني السومة من البدء أساسيًا في تلك المواجهة واكتفى أن يشركه في الدقيقة الـ ٧٥ من عمر المواجهة التي أقيمت ضمن لقاءات إياب دور الـ ١٦ لدوري أبطال آسيا.

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وتعرض الأهلي للإقصاء من دوري أبطال آسيا في تلك المباراة عقب أن فاز بهدف نظيف، بينما كان في حاجة لتسجيل هدفًا ثانيًا بعدما خسر لقاء الذهاب بأربعة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه الاتحاد في دور الـ ٨ من دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل بلقاء الذهاب على أن تقام العودة في الثلاثاء التالي.