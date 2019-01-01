الأهلي يطلب من وزير الرياضة مضاعفة الحضور الجماهيري

محمود الخطيب يطلب من وزير الرياضة زيادة الحضور الجماهيري لـ10 آلاف مشجع

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بطلب رسمي إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل مضاعفة عدد الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الممتاز.

الأهلي أكد خلال بيان نشره عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، على أن الخطيب طلب من وزير الرياضة، ضرورة استكمال جهوده بشأن الحضور الجماهيري، خلال المباريات المحلية، ومضاعفة عدد المشجعين.

الخطيب طلب من وزير الشباب والرياضة، رفع عدد الحضور الجماهيري من 5 آلف إلى 10 آلاف متفرج في جميع المباريات، معللًا نجاح التجربة خلال الفترة الماضية، والتزام الجماهير بالتعاون مع رجال الأمن الذين بذلوا جهودًا كبيرة في تأمين وسلامة الجميع.

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ويكون هذا الأمر دعمًا ومساندة لجميع الأندية المصرية، التي تشارك في بطولات كأس الاتحاد الإفريقي "كاف".

وأكد الخطيب، في حديثه الإيجابي مع وزير الرياضة، على أنه حان الوقت لتضافر كافة الجهود من كل العناصر، وتعود الجماهير للمدرجات بمنتهى الالتزام، استعدادًا للحدث الرياضي الأكبر الذي تستضيفه مصر في يونيو المقبل، وهو كأس الأمم الإفريقية رقم 32.

ووعد وزير الشباب والرياضة، محمود الخطيب بأنه سيسعى بحكم مسؤولياته الوزراية إلى تهيئة كافة الأجواء لنجاح بطولة الأمم الإفريقية، من أجل الخروج بالصورة التي تعبر عن تاريخ مصر.