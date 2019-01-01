الأهلي يطلب من اتحاد الكرة توضيح أسباب تأجيل لقاء بيراميدز

بصفته الطرف الأول في المباراة، الأهلي يطلب من اتحاد الكرة معرفة أسباب تأجيل لقاء بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أرسل النادي الأهلي، خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، من أجل معرفة أسباب تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز، والتي كان مقررًا لها يوم 28 فبراير الجاري.

اتحاد الكرة أصدر قرارًا أمس السبت، بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، بعد أن كان مقررًا لها يوم 28 فبراير الجاري.

الأهلي أكد خلال بيانه الذي أصدره، على أنه لا يصادر على رغبة أي طرف في طلب تأجيل مباراته مع الأهلي ولم يمانع، ولكن خطابه جاء من أجل معرفة أسباب التأجيل، بصفته الطرف الأول في المباراة.

#الأهلي يقدم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي بسبب ما حدث خلال أجتماع اتحاد الكرة المصري، بعد حضور رئيس #الزمالك. pic.twitter.com/kPIhstUO0H — جول مصر (@goaleg) February 10, 2019

وجاء نص البيان كالآتي:

"أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، ظهر اليوم، يطلب فيه معرفة الأسباب الطارئة التي دعت اتحاد الكرة للإعلان عن تأجيل مباراته مع بيراميدز في الدوري، التي كان مقررًا لها في الـ28 من فبراير الجاري. ورغم أن الأهلي أكّد في بيانه، الصادر أمس، أنه لا يصادر على رغبة أي طرف في طلب تأجيل مباراته مع الأهلي، ولم يمانع. لكن جاء خطابه، اليوم، إلى اتحاد الكرة لمعرفة أسباب التأجيل بصفته الطرف الأول في المباراة، ولاستيضاح الأمور التنظيمية الخاصة بالمسابقة.. وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر في اجتماعه الطارئ، أمس (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس؛ استجابة إلى ضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعدَّ جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدولِه والحفاظ على ثوابته قِبل الأندية. وإذا كان الاستبدال، رغبةً، نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل الـ30 من مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه".