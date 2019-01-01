الأهلي يصل للمباراة 1500 في الدوري والزمالك يستعد للتساوي معه

الأهلي حقق الفوز في مباراته الـ1500

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

خاض الأهلي مباراته رقم 1500 في الدوري المصري الممتاز، أمام الانتاج الحربي، في الجولة 22 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة، بفوز الأهلي بنتيجة هدف نظيف، من توقيع عمرو السولية.

وحقق الأهلي 1005 فوز في الدوري المصري منذ الظهور الأول عام 1948-49، كأكثر فريق حقق انتصارات في الدوري المصري.

كما يعد الأقل خسارة برصيد 158 مباراة وكذلك الأقل تعادلاً برصيد 337 مباراة.

وكان الأهلي قد وصل الموسم الماضي إلى 2500 هدفًا في الدوري المصري كأكثر فريق يصل لهذا الرقم، والأكثر تحقيقاً للنقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن الصدارة.

وسيكون الزمالك على موعد مع معادلة رقم الأهلي غدًا عند لقاء إنبي في ختام مباريات الجولة، كون الفريقين لم يعرفا طعم الهبوط في الدوري المصري.