الأهلي يسعى لخطف صفقة مدوية من على مقاعد بدلاء الرائد

الراقي على بُعد خطوة من حسم ملف المدير الفني الأجنبي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، عن تطورات ملف المدير الفني للأهلي خلال الموسم المقبل بعد التأكد من رحيل الروماني لورينت ريجيكامب.

ريجيكامب المدير الفني للأهلي الذي جاء بشكل مؤقت حتى الموسم المنصرم، لم يقنع إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي من أجل الاستمرار على رأس القيادة الفنية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الأهلي وضع أكثر من خيار في ملف المدير الفني الأجنبي، وجاء على رأسهم الألباني بيسينك هاسي المدير الفني للرائد.

وأكدت الصحيفة أن هناك مفاوضات بين الطرفين، والأهلي اقترب بالفعل من التعاقد مع المدرب الألباني خلال الأيام المقبلة لقيادة الراقي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير خلال الأيام الأخيرة إلى دخول أكثر من مدرب في دائرة ترشيحات تدريب الأهلي على رأسهم كان الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي.

الأهلي يسعى للتعاقد مع مدير فني قوي من أجل استعادة المنافسة في الموسم الجديد بعد تواجده بالمركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصد 39 نقطة.