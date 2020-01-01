الأهلي يسعى لحسم مصير ساريتش قبل انطلاق الموسم الجديد

إصابة قوية لساريتش ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن سعي النادي الأهلي للوصول إلى اتفاق مع البوسني ألفيس ساريتش لاعب وسط الفريق لفسخ التعاقد بالتراضي.

وكان البوسني قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وستبعده عن المشاركة مع فريقه لمدة طويلة وهو ما يسبب للراقي خسارة مقعد لاعب أجنبي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن النادي دخل في مفاوضات بالفعل من أجل توقيع مخالصة مالية مع ساريتش.

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ويسعى الأهلي لتوقيع هذه المخالصة المالية من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بديلًا لساريتش الذي سيمتد غيابه لفترة طويلة بعد الإصابة الصادمة.

وكان ساريتش قد انضم للراقي العام الماضي قادمًا من فريق سامسونج الكوري، ويمتد عقده مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين.

ويرغب الأهلي في تدعيم الفريق بشكل قوي من أجل الاستعداد للموسم الجديد والمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي سينطلق يوم 17 من الشهر الجاري.