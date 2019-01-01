الأهلي يسعى لتجهيز وليد أزارو لمواجهة بيراميدز

الأهلي يسعى للفوز على بيراميدز في مواجهة الجمعة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي، في تجهيز المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق للحاق بمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة المقبل، والهامة في عمر المسابقة.

ونشر النادي الأهلي عبر الموقع الرسمي له، أن أزارو غاب عن مران الفريق بسبب ارتفاع درجة حرارته بسبب نزلة برد شديدة. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وأكد خالد محمود طبيب الفريق أن أزارو حصل على بعض الأدوية المضادة والمسكنات لخفض درجة الحرارة ولحاقه بالمباراة.

وأضاف الطبيب أن فرص أزارو قوية للحاق بمواجهة بيراميدز، وأن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران اليوم.

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ويسعى الأهلي لعدم فقد نقاط في الدوري المصري، بعد التعادل أمام الداخلية مؤخرًا في البطولة المحلية، بهدفين لكل فريق.