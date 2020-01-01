الأهلي يسدل الستار على الدوري بانتصار بثلاثية أمام طلائع الجيش

الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، في ختام الدوري.

أسدل فريق النادي الأهلي، الستار على بطولة الدوري الممتاز 2019-2020، بتحقيقه الفوز على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الختامية.

تقدم وليد سليمان بالهدف الأول للنادي الأهلي، في الدقيقة الأولى، بعد 45 ثانية فقط، بعدما مرر له محمود عبد المنعم كهربا، لينفرد بمحمد بسام حارس طلائع الجيش.

ونجح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، في الدقيقة 18 من زمن المباراة، بعدما مرر له الكرة السنغالي أليو بادجي، ليجعله منفردًا بحارس الجيش، ويضع الكرة في المرمى بنجاح.

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وأضاف كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 37 من زمن المباراة، بعدما حصل على تمريرة من محمد فخري، ليضع الكرة في الشباك، ويرفع بعدها قميصه ليظهر صورة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 89 في صدارة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش، في المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.

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وانتهت مسابقة الدوري المصري الممتاز أخيرًا، بعد عام كامل، شهد توقفًا طويلًا، بسبب الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".