الأهلي يستلم البطاقات الدولية للثنائي الأجنبي

الأهلي يستعد للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصبح الثنائي زوكانوفيتش وساريتش لاعبا الأهلي جاهزان للمشاركة مع الفريق في الوقت الحالي بعد إرسال بطاقتهما خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الثنائي من أجل تدعيم الفريق في الموسم الجديد، والمنافسة على لقب الدوري منذ بدايته من أجل العودة لمنصات التتويج.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي تسلم البطاقات الدولية للثنائي الأجنبي، وأصبحا مشاركتهما قانونية في مباريات الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة العدالة في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويعد الثنائي الأجنبي جاهزان بدنيًا للمشاركة أمام العدالة حيث يرى برانكو إيفانكوفيتش، أن انضمامهم للقائمة أمر طبيعي ويقتربان من التشكيل الأساسي.

وكان الأهلي قد ودع دوري أبطال آسيا مؤخرًا على يد الهلال، بعد الهزيمة ذهابًا بنتيجة 4 – 2، والفوز إيابًا بهدف دون رد لم يكن كافيًا لخطف بطاقة الصعود.