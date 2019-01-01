تقارير: الأهلي يستعين بعسيري بدلًا من تفاريس أمام السد

هل يستحوذ الأهلي على صدارة المجموعة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن يوسف عنبر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، سيستخدم عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق، خلال مباراة السد القطري.

وكان عبد الفتاح عسيري يعاني من الإصابة، حيث استعاد عافيته ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الفتاح عسيري سيلعب أساسيًا، بدلًا من الرأس الأخضري دجانيني تفاريس، والموقوف بسبب تراكم البطاقات.

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ومن المقرر أن يلعب السوري عمر السومة مهاجمًا صريحًا، على أن يلعب خلفه الثلاثي سلمان المؤشر وعبد الرحمن غريب وعبد الفتاح عسيري.

الأهلي سيواجه السد القطري اليوم الأثنين، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على السد، من أجل الاستحواذ على صدارة المجموعة الرابعة، والتي يحتلها الفريق القطري.