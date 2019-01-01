الأهلي يرفض عرضًا رسميًا من المقاصة لضم عمرو جمال

عمرو جمال يقترب من القائمة المحلية في الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى النادي الأهلي المصري، عرضًا من نظيره مصر للمقاصة للتعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان عمرو جمال قد خرج من حسابات الجهاز الفني السابق للأهلي قبل الظهور بقوة ضمن اللاعبين الذين سيتم قيدهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن عمرو جمال تلقى عرضًا رسميًا من مصر للمقاصة ولكن القلعة الحمراء رفضت العرض.

واقترب عمرو جمال من القائمة المحلية خلال فترة القيد الحالي، لدعم هجوم الأهلي في النصف الثاني من الموسم للعودة للمنافسة مرة أخرى.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، مصير عمرو جمال من القائمة المحلية بعد تواجده في الدور الأول ضمن قائمة الانتظار.

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ويسعى الأهلي لتعديل نتائجه في النصف الثاني من الموسم، للعودة للمنافسة على لقب الدوري، بعد فقدان الكثير من النقاط بعد تراجع مستوى الفريق تحت قيادة باتريس كارتيرون.