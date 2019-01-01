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الأهلي يرفض رحيل محمد شريف للدوري البرتغالي

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هل ينتقل يرحل محمد شريف عن الأهلي؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تلقى محمد شريف، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، عرضًا من فريق جيل فيسنتي البرتغالي، للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد شريف يبحث عن فرصة للرحيل عن الأهلي حاليًا، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق، إلا في دقائق قليلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي أبلغ محمد شريف صعوبة رحيله عن الفريق الأحمر حاليًا، نظرًا لعدم انتهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل كأس أمم إفريقيا.

وتلقى محمد شريف عرضين خلال الأيام الماضية، من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يرد الأهلي على العروض المقدمة حتى الآن.

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الأهلي يحتل صدارة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، سيلعبهما بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستستضيفها مصر.

مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.

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