الأهلي يدرس تبعات الانسحاب من الدوري قبل اتخاذ القرار المناسب

الأزمة قد تتصاعد

يعمل محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على إعداد تقارير شاملة حول تبعات الانسحاب من الدوري المصري، وذلك بطلب من الرئيس محمود الخطيب.

وسيجتمع مجلس إدارة النادي مساء السبت القادم لحسم قرار الانسحاب من الدوري المصري.

ونقل موقع كووورة عن أحد المصادر داخل النادي قوله "الخطيب طلب تقريرًا قانونيًا عن تبعات قرار الانسحاب وفقًا للوائح الدوري المصري بجانب تقرير آخر من الإدارة المالية والتعاقدات لمعرفة تأثير الانسحاب على بنود عقد الرعاية".

"صداقتي مع سيسوكو ستنتهي لمدة 90 دقيقة فقط".👬



فينالدوم🗣️ pic.twitter.com/TagCVsJeGR — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

يذكر أن الأهلي هدد بالانسحاب من الدوري المصري اعتراضًا على مواعيد الجولات الأخيرة من البطولة والتي لا تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وكذلك امتداد البطولة لما بعد بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق في مصر يوم ٢١ يونيو القادم.