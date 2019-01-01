الأهلي يحصل على رخصة الأندية المحترفة للموسم الجديد

القلعة الحمراء استوفت كافة شروط الاتحاد الدولي "فيفا"

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يفيد بتجديد رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف" لموسم 2019-2020.

ملف تجديد رخصة القلعة الحمراء أشرف عليه خلال الفترة الماضية الخطيب، ولجنة التخطيط والتطوير بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، بجانب حنان الزيني؛ مدير اللوائح والتراخيص.

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وجاء حصول الأهلي على الرخصة بعدما استوفى كافة المعايير الخاصة بالاتحاد الدولي "فيفا" دون أي ملاحظات على ملفه وبعد توافر كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية والقانونية والمالية وعدم وجود مديونيات لأي طرف.

ويعد الأهلي هو النادي الوحيد الذي يحصل على هذه الرخصة بصفة مستمرة منذ العمل بنظام تراخيص الأندية المحترفة عام 2012.

يذكر أن رخصة الأندية المحترفة تسمح لحامليها بالمشاركة في البطولات المحلية والقارية.