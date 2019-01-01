الأهلي يحصل على توقيع محمد مجدي أفشة

أفشة سيكون أول تعاون بين الأهلي وبيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن حصول الأهلي على توقيع محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أفشة قد دخل في حسابات أكثر من فريق خلال الفترة الأخيرة من حيث الانضمام له بعد أداء أكثر من رائع مع بيراميدز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي حصل بالفعل على توقيع اللاعب والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعد صفقة أفشة هو التعاون الأول بين الأهلي وبيراميدز، عقب الأزمة التي دارت بينهما خلال الموسم الأخير وبين مجلس الناديين.

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وسيصبح أفشة هو الصفقة الثانية للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب الإعلان عن ضم المالي إليو ديانج لاعب المولودية.