الأهلي يحدد موعد إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا أمام الوداد

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال

تحدث محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موعد مواجهة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي، في القاهرة بإياب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث حدد الذهاب في 25 و26 سبتمبر، والإياب في 2 و3 أكتوبر في مصر.

وقال مرجان في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، اليوم الإثنين، إن الإدارة حددت موعد اللقاء يوم 3 أكتوبر المقبل.

المزيد من الفرق

وأضاف المدير التنفيذي: "قرار رينيه فايلر وسيد عبدالحفيظ هو الذي حدد موعد اللقاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد".

وتابع مرجان: "حددنا اللقاء يوم 3 أكتوبر المقبل، في استاد القاهرة الدولي، وتم مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الملعب والموعد".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد مكان النهائي على حسب طرفي اللقاء، فإذا كان الطرفين من مصر سيكون هناك، وإن كانت في المغرب بنفس الحال، وفي حال النهائي مصري مغربي سيتم تحديد ملعب محايد.