الأهلي يحتفل بمرور 112 عامًا بتصريح مهم لصالح سليم

صالح سليم الرئيس الراحل للأهلي، يتحدث عن علاقته بالقلعة الحمراء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يحتفل اليوم الأربعاء 24 إبريل النادي الأهلي، بمرور 112 عامًا على تأسيسه عام 1907.

الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر مقولة للرئيس الأسطوري للقلعة الحمراء صالح سليم، جاءت كالآتي:

"الأهلي هو حياتي وبيتي، وقد ارتبط به منذ دخلته وعمري 14 عامًا".

💬 صالح سليم: الأهلي هو حياتي وبيتي وقد ارتبطت به منذ دخلته وعمري 14 عاماً. #١١٢_سنة_أهلي pic.twitter.com/yNInDRSUtu — SC (@AlAhly) April 24, 2019

صالح سليم هو أحد رؤساء النادي الأهلي، حيث تولى المنصب مرتين، المرة الأولى خلال الفترة من 1980 إلى 1988، والثانية من 1992 إلى 2002.

وتسلم صالح سليم لقب نادي القرن الإفريقي، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم في ديسمبر 2000.

وتوفي صالح سليم في شهر مايو عام 2002، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.