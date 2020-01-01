الأهلي يحتاج للعصا السحرية .. وهذا ما يمتلكه موسيماني

هل ينجح موسيماني في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع الأهلي؟

حوّل المدرب بيتسو موسيماني فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من فريق عادي إلى فريق يخشاه جميع فرق القارة السمراء، بداية من كبار القارة ونهاية بالفرق التي هدفها هو الظهور المشرف فقط بالبطولات القارية، فما هو شكل الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي؟

هل كنت تتوقع يومًا ما أن يخسر الأهلي بخمسة أهداف دون رد، أمام فريق يدعى صن داونز؟ هل كنت تتوقع أن يخسر الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام هذا الفريق الذي لا يمتلك تاريخًا قاريًا أو محليًا؟ بالتأكيد الأمر كان مفاجئًا حينما تمكن موسيماني في بناء فريق ذهبي استطاع أن يحقق البطولات والإنجازات المحلية والقارية، ليحرج كبار القارة.

موسيماني حينما تولى مهمة تدريب صن داونز، كان يمتلك الفريق الجنوب إفريقي في جعبته 5 بطولات دوري محلي، بالإضافة إلى 8 كؤوس محلية، ولم يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حتى جاء بيتسو وتولى المسؤولية، بطولات الدوري أصبحت 10 بطولات، والكؤوس أصبحت 11 كأس، وحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016، وكأس السوبر الإفريقي 2017.

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ولكن هذا المدرب الكبير، جاء في وقت صعب للغاية من أجل قيادة فريق باسم وحجم النادي الأهلي، وفي مرحلة حرجة قبل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، وهي البطولة التي ينتظرها جماهير القلعة الحمراء على أحر من الجمر.

هدف الأهلي الأول الآن هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن الأمر يبدو صعبًا للغاية، خاصة وأن تلك البطولة تحتاج لوقت كبير من العمل، حيث احتاج موسيماني إلى 4 سنوات من العمل مع صن داونز من أجل تحقيق تلك البطولة، والمنافسة عليها في كل موسم، فهل يتمكن موسيماني من الوصول إلى نفس النتيجة خلال أيام معدودة؟

وعلى المدى البعيد فإن تعاقد الأهلي مع موسيماني هو القرار الأنسب بكل تأكيد، لأن المدرب لديه الكثير من المميزات أبرزها هي العين الخبيرة، التي تستطيع أن تختار اللاعبين الأجانب الذين يستطيعوا أن يفيدوا الفريق بشكل كبير، وشاهدنا هذا الأمر مع صن داونز الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين، أبرزهم حارس المرمى الأوغندي دينيس أونيانجو، وصانع الألعاب الأوروجوياني جاستون سيرينو، وغيرهم.

هؤلاء اللاعبين تعاقد معهم صن داونز بمبالغ قليلة للغاية، وأصبحوا الآن نجومًا كبار يتهافت عليهم العروض من كل الجهات، حتى الأهلي كان يدرس بجدية تقديم عرضًا للأوروجوياني سيرينو، لحاجته للتعاقد مع لاعب في هذا المركز، وهذا يدل على أن موسيماني سيحل أزمة كبيرة للأهلي، حيث تعاقدت القلعة الحمراء مع الكثير من اللاعبين الأجانب ولم تستطع أن تستفيد منهم.

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ونتذكر جميعًا تصريحات موسيماني بعد فوزه على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، حيث قال أنه عرف جيدًا ما هي ثغرات والأخطاء التي يقع فيها لاعبي الأهلي، وأبرزها عدم قدرتهم على استعادة الكرة سريعًا بعد فقدانها، وأيضًا لا يحبذوا فكرة الركض وراء الكرة، وهو ما استغله المدرب الجنوب إفريقي ونجح في تحقيق نتيجة تاريخية.

ومع اختلاف طريقة اللعب بين ما يقدمه موسيماني والنادي الأهلي، سيكون هناك مشكلة صغيرة، ولكن المدرب الجنوب إفريقي سيكون قادرًا على حلها، وهي تطبيق لاعبي القلعة الحمراء طريقة لعبه وفكره، وهو الأمر الذي سيستغرق وقتًا ولكن الأزمة في الوقت الحرج للفريق حاليًا.

موسيماني مدرب أثبت كفاءته للجميع مع صن داونز، وصنع لهم اسمًا كبيرًا في قارة إفريقيا، وأمامه مهمة صعبة للغاية مع النادي الأهلي الذي لا يقبل إلا بالمركز الأول في كل البطولات والمسابقات، فهل سينجح هذا المدرب في إعادة رونق القلعة الحمراء من جديد، وبناء جيلًا قادرًا على السيطرة المحلية والإفريقية؟