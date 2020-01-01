الأهلي يتخلص من عقدة بيراميدز بفوز في الـ"+90"

الأهلي يحقق فوزًا صعبًا على بيراميدز

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي كسر عقدة بيراميدز في الدوري المصري منذ أن غيّر الفريق الأخير اسمه، بعد عجز الأحمر في الفوز خلال 3 مباريات بالموسم الماضي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، دون خطورة كبيرة من جانب الأهلي أو بيراميدز في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

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الخطورة الوحيدة في الشوط الأول جاءت عن طريق جونيور أجايي لاعب الأهلي بعد أن تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بذكاء ولكن المهدي سليمان حارس بيراميدز تصدى لها بتميز.

وفي الشوط الثاني نجح علي جبر قبل أن تمر الـ10 دقائق الأولى، من افتتاح التهديف في الدقيقة 53 من عمر اللقاء برأسية قوية بعد تسلم الكرة من ضربة ركنية.

سيطر الأهلي على مجريات اللعب بعد هدف بيراميدز بشكل كبير من أجل إدراك التعادل ولكن محاولاته فشلت مع دخول عبدالله بكري لدفاعات أصحاب الأرض.

لكن نجح الأهلي في التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة بهدف عن طريق أليو بادجي حيث سدد أليو ديانج الكرة ارتطمت في بادجي وسكنت شباك المهدي سليمان.

ونجح الأهلي في خطف الـ3 نقاط في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق أليو ديانج ليستمر قطار القلعة الحمراء في حصد النقاط.

وعزز الأحمر صدارته في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.