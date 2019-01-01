الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد أزارو.. واللاعب يطلب التأجيل

الأهلي يسعى لتأمين نجومه بعقود جديدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن بدء مسؤولو الأهلي المصري في مفاوضات تجديد عقد المغربي وليد أزارو خلال الأيام المقبلة.

ويستمر عقد وليد أزارو مع الأهلي لموسمين أخرين بخلاف الموسم الحالي، ويقدم مستوى مميز مع الأحمر خلال الفترة الأخيرة مما يجعل مجلس الإدارة يسعى لتمديد عقده.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي بدء المفاوضات مع أزارو للحصول على توقيع اللاعب لمدة موسمين أخرين بخلاف الموسمين المتبقيين عقده.

وأشارت التقارير أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي هو من بدأ بعملية جس النبض للمهاجم المغربي لمعرفة رأيه في التوقيع على عقد جديد.

وطلب اللاعب تأجيل المفاوضات معه في الوقت الحالي لبعد تعافيه من الإصابة الحالية، والتي تمنعه من المشاركة مع الأهلي في المباريات.

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وكان الأهلي قد حصل على توقيع بعض نجومه على عقود جديدة على رأسهم علي معلول وجونيو أجايي وعمرو السولية وكريم نيدفيد.