الأهلي يبدأ مفاوضاته مع صالح جمعة لتعديل عقده

صالح جمعة يقدم مستويات رائعة مع الأهلي في الوقت الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي التحرك سريعًا نحو تمديد عقد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، وتعديل عقده خلال الفترة الحالية.

وقدم صالح جمعة أداءًا مبهرًا مع الفريق خلال المباراتين السابقتين عندما شارك في التشكيل الأساسي مع الأهلي في الدوري المصري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الأهلي يسعى لتعديل عقده لمدة 3 سنوات، حفاظًا على اللاعب من تلقيه بعض الإغراءات.

وأشارت التقارير أن الأهلي يسعى للحفاظ على العناصر الهامة في الفريق خلال الموسم المقبل من أجل العودة مرة أخرى للمستوى الحقيقي للفريق.

وكان صالح جمعة قد استبعد في الكثير من الأوقات بسبب تصرفاته تجاه تعليمات الجهاز الفني خارج الملعب مما أبعده عن التألق لفترة كبيرة.

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ويسعى الأهلي في الموسم الجديد ببناء فريق قوي يحارب على البطولات والعودة مجددًا إلى منصات التتويج الإفريقية بعد الغياب عنها خلال السنوات الأخيرة.