الأهلي يبدأ في استخراج تأشيرات اللاعبين للسفر إلى تونس

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي

حذر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللاعبين الأجانب في الفريق من العودة متأخرين عن الموعد المحدد لهم بنهاية إجازتهم الذين يقضوها في بلادهم خلال الفترة الأخيرة.

وقضى الأهلي معسكرًا خارجيًا في الإمارات، بعد توقف الدوري المصري، من أجل التحضير جيدًا للمباريات المقبلة في البطولة المحلية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وبدأ الجهاز الإداري للأهلي في استخراج تأشيرات اللاعبين لتونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

والأهلي يتواجد في مجموعته كلًا من النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم والهلال السوداني، حيث تنطلق المباريات بنهاية الشهر الجاري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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ويسعى الأهلي لمداوة جراح جماهيره في دوري أبطال إفريقيا، بعد الخروج من النسخة الماضية أمام صن داونز الجنوب إفريقي بالهزيمة ذهابًا بخمسة أهداف نظيفة وإيابًا الفوز بهدف واحد فقط.