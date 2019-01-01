الأهلي يؤجل حسم ملف المحترفين لنهاية الموسم

موقف لاسارتي يقلق الجميع داخل النادي الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موقف الأهلي المصري تجاه محترفيه خلال الموسم المقبل من رحيل أحدهم أو ضم لاعبًا جديدًا.

ويمتلك الأهلي رباعي أجنبي وهم جونيور أجايي وجيرالدو ووليد أزارو وعلي معلول، يقودون الفريق في الفترة الأخيرة بالمباريات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب قام بتأجيل حسم أمر ملف الأجانب لنهاية الموسم.

وأشارت التقارير أن تم تأجيله لحساسية الفترة الحالية من المنافسة على بطولة الدوري الهامة والتي في أمتارها الأخيرة في الوقت الحالي.

وأكدت تقارير أن هناك العديد من المحترفين المعروضين على الأهلي خلال الفترة الأخيرة من أجل اختيار أحدهم ولكن تم التأجيل بسبب موقف لاسارتي المدير الفني الغير مطمئن.

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وتشير الأمور في الفترة الأخيرة لعدم استكمال لاسارتي فترته مع الأهلي في الموسم الجديد بعد الاخفاقات الذي قدمها مع الفريق.