رسميًا | وليد سليمان خارج قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

هدف الأهلي الملغي ضد البنك الأهلي مازال يُثير الجدل

تأكد رسميًا غياب وليد سليمان عن قائمة ناديه الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي في آخر جولات الدوري المصري .

النجم المخضرم كان قد بدأ مواجهة البنك الأهلي يوم الأحد الماضي لكنه غادر الملعب بعد نصف ساعة تقريبًا بسبب الإصابة.

الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب يوم أمس أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية مما يعني غيابه عن اللعب لمدة لن تقل عن 4 أسابيع، وهو ما يعني استحالة لحاقه بمونديال الأندية التي سيُفتتح يوم الرابع من فبراير القادم.

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الموقع الرسمي للأهلي نقل عن سيد عبد الحفيظ قوله "مدة غياب وليد لن تقل عن 4 أسابيع، ولذا تأكد غيابه عن قائمة الفريق في مونديال الأندية، سيبدأ من غدٍ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف طبيب الفريق".