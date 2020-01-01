وليد سليمان: جيل أبو تريكة لن يعوض لكننا لدينا ثقة لعشر سنوات

الحاوي غاب عن نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس مصر بسبب كورونا

يرى وليد سليمان؛ لاعب

" target="_blank">الأهلي المصري، أن الجيل الحالي من الشياطين الحمر وإن كان ينقص بعض لاعبيه الخبرة إلا أنه اكتسب ثقة لعشر سنوات مقبلة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا

المارد الأحمر توج بطلًا للقارة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة حسمها في اللحظات الأخيرة.

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وغاب سليمان عن المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا، والذي نُقل على إثره إلى المستشفى، قبل أن يعلن شفائه بالأمس.

وقال وليد، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الصقر" الإذاعي: "الحمد لله تعافيت من كورونا، وسأنتظم في مران الفريق اليوم، أشكر كل من اطمأن عليّ من جماهير وزملائي وكل من دعمني خلال الفترة الماضية، وأشكر كذلك مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على حرصهم على التواصل معي باستمرار خلال فترة مرضي".

وأضاف: "كورونا حرمني من التواجد في نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس مصر، كنت أتمنى الوجود، فالابتعاد عن الملعب دائمًا ما يكون صعبًا، لكنني كنت أتابع المباريات خلال فترة العزل".

الحاوي تابع: "لم يسبق لي أن حققت الثلاثية مع الأهلي، لهذا أنا سعيد بهذا الإنجاز، ويبقى تتويجنا بدوري الأبطال هو الأهم، لأننا حققنا الدوري المحلي خمس سنوات متتالية، وكذلك كأس مصر كان مهمًا لنا، والآن نتمنى التتويج بالسوبر الإفريقي والمحلي".

واستطرد: "الجيل الحالي سطر لنفسه إنجازًا تاريخيًا، واكتسب ثقة لعشر سنوات مقبلة، فالجيل السابق بوجود أبو تريكة وبركات وأحم حسن لن يعوض على الإطلاق، فقد حققوا الكثير من البطولات غير المسبوقة، لكن الحالي أصبح لديه ثقة كبيرة، ونتمنى أن يظهر جيل جديد قادر على تكرار الإنجازات، وإن كان هناك بعض اللاعبين لديهم خبرات قليلة، لكنهم سيكتسبون مزيدًا من الخبرات مع مرور الوقت".

واختتم عن موقفه من الجلوس احتياطيًا: "أي لاعب يجلس على مقاعد البدلاء يكون حزينًا، هناك غيرة ورغبة مستمرة في التواجد بالملعب، لكنني موجود لخدمة الأهلي في أي وقت، وأركز على تقديم مستوى جيد حتى في الوقت القليل الذي أشارك به، وبالفعل أن من أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف رغم عدم المشاركة أساسيًا".

يذكر أن