حوار - أزارو: احتكار البطولات هدفنا ولا تصدقوا أني سأرحل عن الأهلي

المغربي سعيد بتجربته في الأهلي ويحلم بمونديال الأندية

يرى المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي المصري، أن وضع فريقه حاليًا يؤهله للفوز بدوري أبطال أفريقيا بعدما غاب عنه التوفيق خلال العامين الماضيين، موضحًا أنه بالإصرار سيتحقق لقب النسخة الحالية.

المارد الأحمر يستعد لخوض منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويخوض الشياطين الحمر حاليًا معسكر إعداد في الإمارات، استغلالًا لفترة توقف الدوري المصري، إثر استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

أجرى الموقع الرسمي للقلعة الحمراء حوارًا مع مهاجمه، نستعرضه في السطور التالية..

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وقال أزارو في البداية: "الحمد لله على تجربتي في الأهلي التي شهدت نجاحات كثيرة.. فقد حققت خلالها العديد من البطولات والأرقام والجوائز الشخصية وهذه كلها أمور تدعوه للفخر بالتجربة الأهلاوية.

"في معسكرات منتخب المغرب.. نتبادل الحديث عن تجاربنا مع أنديتنا.. كل لاعب تقريباً يعرف كيف تسير الأمور مع الآخر.. هذا أمر واضح للجميع.. والكل يعرف كذلك الأندية الكبيرة.. نتحدث بشكل مُستمر عن عدة أمور خاصة بهذه التجارب المختلفة، وهناك أندية مشهورة ومسمّعة عربيًا وقاريًا كالأهلي الذي وصلت شهرته لحدود العالمية.. فالأهلي غني عن التعريف.. وهذا ما أشعر به عندما أكون متواجدا في المنتخب المغربي، وبالنسبة للجمهور المغربي الذي يعرف هو الآخر قيمة الأهلي جيدًا".

عن طموحاته مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة: "أتمنى حصد لقب أفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية بعدما حصدت الكثير من الألقاب المحلية مع الأهلي منذ انتقالي له، الأهلي مؤهل حالياً للتتويج باللقب الأفريقي، فالجميع بالفريق في قمة التركيز .. لدينا رغبة في التتويج باللقب القاري الذي حرمنا عدم التوفيق من الفوز به مرتين مُتتاليتين عامي 2017 و2018.

"في الموسم الحالي الوضع مختلف ..فالإصرار لدينا بلا حدود.. ونحن عازمون على حصد اللقب الأفريقي، خاصة في ظل تولّي مدير فني كُفء هو السويسري رينيه فايلر الذي بدأ بشكل جيد مع الفريق وحقق نتائج جيدة، بالإضافة إلى اللاعبين الجيدين الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا.. لذا أرى أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق اللقب القاري، والفوز بالبطولات المحلية أيضًا".

وبسؤاله عما يتردد عن رحيله عن القلعة الحمراء بين الحين والآخر: "لا أشغل نفسي بما يُثار عن عروض الاحتراف التي تأتي لي من وقت لآخر، لأن هناك من يُبالغ في الحديث عنها بشكل غير حقيقي ولا يستند إلى أية معلومات، لذا لا أرد عليها ومن يريد التحدث عن هذه العروض يتحدث كيفما يشاء .. أنا أسمع كلام كثير عني.. والصحافة تتحدث عن عروض احتراف غير موجودة.

"تفكيري في الأهلي فقط ..ألعب وأتدرب وأجتهد وأقدم كل ما لدي من أجل خدمة الفريق الذي ألعب له.. أنا أستفيد دائمًا ممن ينتقدني طالما أن النقد هادف وسينعكس عليّ إيجابيًا.. لكن من يتحدث بدون أسانيد أو بدون وجه حق فلن ألتفت له وسأركز في عملي فقط.

"لا تلتفتوا لمن يتحدث عن رحيلي .. هناك من يدّعي أنني سأرحل قريباً.. هناك من يزعم أنني تلقيت عروضا رسمية ومغرية تمهيداً للرحيل.. أرجوا أن يحصل الجميع على المعلومات الصحيحة من الأهلي أو من خلالي، منعًا لتضارب الأنباء أو الأقوال".

وبشأن رأيه في السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي: "فايلر مدرب جيد للغاية ويسير بخطى ثابتة وواثقة مع الفريق.. يومًا بعد الآخر نشتغل على الفكر والنهج الذى يرغب في تحفيظه لنا في التدريبات تمهيداً لتطبيقه في المباريات.

"بدأنا بشكل جيد مع فايلر وأرى أن المستقبل سيكون أفضل .. فعندما نُنفّذ 100 % مما يطلبه المدير الفني ستتكون العروض أقوى والنتائج أفضل.

"الجميع في الفريق يعلم الأهداف المهمة للفريق في الموسم الحالي.. نرغب في احتكار جميع البطولات وفي مقدمتها بالطبع لقب بطولة إفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات".

وتطرق للحديث عن غيابه عن التهديف خلال الفترة الماضية: "التوفيق يأتي من الله .. أنا أجتهد في الملعب وأبذل ما هو مطلوب مني لكن يبقي التسجيل بمثابة رزق من عند الله.. ومن وجهة نظري أرى أن الأسوأ هو عدم المساهمة مع زملائك في الملعب وهذا أمر سيئ للغاية .. لكن طالما أن اللاعب اجتهد فقد أدى ما عليه، وأنا لا أقصر في عملي إطلاقًا، لكن مسألة التوفيق ليست بيدي، وأتمنى أن يُحالفني التوفيق في الفترة المقبلة من أجل مساعدة زملائي والفريق في الفوز والتتويج بجميع البطولات التي يُشارك فيها الأهلي الموسم الجاري".

واختتم: "بلا شك أي لاعب يفكر في هداف الفريق ..أو هداف الدوري.. سيكون هذا اللقب هدفًا للكثيرين في الفريق، وأتمنى تكرار هذا اللقب الموسم الحالي، لكن في البداية لابد من المساهمة مع زملائي في تحقيق البطولات.. فالألقاب الجماعية هي الأهم بالنسبة لي، فأنا لا أفكر في أي مجد شخصي.. لأن اللقب الجماعي هو الأهم والأفضل لي ..لذا كل تفكيري حاليًا هو المساهمة في حصد البطولات المحلية والقارية وبعدها أُفكر في الألقاب الفردية".

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا انضم للأهلي في صيف عام 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ونجح في أولى مواسمه في تحقيق لقب هداف الدوري المصري.

ويغيب المغربي عن التهديف منذ مايو الماضي، حيث سجل آخر أهدافه في مرمى الإسماعيلي بالموسم الماضي.