الأهلي والمقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي..

الاهلي 1 × 0 المقاولون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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95- يطلق الحكم صافرته ليعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة

93- خطأ لصالح وليد سليمان من الجانب الأيمن ووليد عالتنفيذ....مررها لهاني الذي أرسل عرضية لكن الدفاع يخرجها بنجاح

91- بطاقة صفراء لفاروق كابوري بعد تدخل على جيرالدو

90- 5 دقائق وقت بدل ضائع

89- بطاقة صفراء لأمير عابد

87- أمامية من وليد سليمان تصطدم بمجلي وتتحول إلى تماس

85- تبديلان للمقاولون بنزول محمد عصام ويوسف الجوهري وخروج شكري نجيب ولويس هينستروزا

83- تبديلان للأهلي بنزول أليو ديانج ووليد سليمان وخروج محمود كهربا ومجدي قفشة

82- عرضية رائعة من جيرالدو لكهربا داخل منطقة الجزاء لكن يسدد بطريقة غريبة خارج المرمى

76- خطأ في منتصف الملعب لصالح المقاولون والتوقف لشرب المياه

73- الحكم يقرر استئناف اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء

72- الحكم يراجع الفيديو وفي انتظار القرار النهائي

71- ركلة جزاء لصالح المقاولون

70- تديل للمقاولون بنزول محمد سالم وخروج سيف الدين الجزيري

69- سقوط أيمن أشرف ونزول الطاقم الطبي

67- أمامية خطيرة للجزيري لكن أيمن أشرف يستخلصها بنجاح

66- استلام من جيرالدو داخل منطقة الجزاء لكن أمير يتدخل في الوقت المناسب ويحول الكرة إلى ركنية وعالتنفيذ فتحي

63- بطاقة صفراء لأيمن أشرف

62- تبديلان للأهلي بنزول جيرالدو ومروان محسن وخروج حسين الشحات وأليو بادجي

60- عرضية من كهربا من الجانب الأيسر لبادجي لكن يخطأ في استلام الكرة وتخرج إلى ضربة مرمى

57- بطاقة صفراء لمحمود كهربا

56- تبديلان للمقاولون بخروج إبراهيم صلاح وكريم مصطفى ونزول طاهر محمد وأحمد الشيمي

56- انفراد لبادجي بالمرمى لكن ابو السعود يتألق ويتصدى ببراعة للكرة

53- انفراد هينستروزا بالمرمى ويسدد بقوة لكن على لطفي يتألق وينقذ الكرة

52- تسديدة من هينستروزا من حدود منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى

50- بطاقة صفراء لياسر إبراهيم

50- خطأ لصالح المقاولون في منتصف الملعب بعد تدخل على هينستروزا

47- سقوط محمد هاني على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي

45- صافرة بداية الشوط الثاني

50- صافرة نهاية الشوط الأول

49- عرضية من محمد هاني من الجانب الأيمن لكن تمر من الجميع وتتحول إلى ضربة مرمى

45- 4 دقائق وقت بدل ضائع

45- ركنية من الجانب الأيمن للأهلي وقفشة عالتنفيذ

44- خطأ لصالح كهربا من الجانب الأيمن

40- عمرو السولية ينجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء

40- جوووووووووووووووووول

38- الحكم يقرر ركلة جزاء بعد مراجعة الفيديو

37- الحكم يرجع للفيديو لمراجع ضربة جزاء للأهلي

35- عرضية من محمد هاني من الجانب الأيمن لكن ابو السعود يخرج ويمسك الكرة بنجاح

33- استئناف اللعب وخطأ لصالح شكري نجيب في منتصف الملعب

30- توقف لشرب المياه

28- تبديل للأهلي بخروج محمد الشناوي للإصابة ونزول علي لطفي

27- إصابة محمد الشناوي

24- سقوط الشانوي على ارض الملعب ونزول الطاقم الطبي

23- هجمة خطيرة لصالح المقاولون تنتهي بعد ان ارسل كريم مصطفى عرضية للجزيري لكن يخطأ في الاستلام ويستخلصها دفاع الأهلي

20- قفشة تفذ الخطأ بعرضية لحمدي فتحي الذي أرسل رأسية قوية لكن فوق المرمى

19- فاول لصالح الأهلي على يمين منطقة الجزاء بعد تدخل على محمد هاني وعالتنفيذ قفشة

16- خطأ من مكان مميز للنادي الأهلي بعد تدخل على أحمد فتحي

15- المقاولون يكشر عن أنيابه وأول تسديدة من سيف الدين الجزيري لكن تمر فوق المرمى

14- مهرجان تسديد للأهلي، تسديدة أخرى من عمرو السولية من مسافة بعيدة لكن تمر خرج المرمى

12- تسديدة قوية من أحمد فتحي من يسار منطقة الجزاء بعد تمريرة من كهربا لكنها في الشباك من الخارج

10- عرضية خطيرة للقاولون من الجانب الأيسر لكن الشناوي يخرج في الوقت المناسب

9- مرور من كهربا من الجانب الأيسر وأرسل عرضية زاحفة لكن ضعيفة ويخرجها الدفاع

6- بداية قوية من النادي الأهلي و ضغط مستمر على المقاولين

3- تسديدة قوية من عمرو السولية من يمين منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد هاني

2- تسديدة من مسافة بعيدة من قفشة لكن ابو السعود يتصدى لها بنجاح

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وبدأ السلام الوطني........

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد فتحي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

محمود حمدي – عمرو السولية

حسين الشحات – مجدي قفشة – محمود كهربا

أليو بادجي

تشكيل المقاولون:

التشكيل | 4-3-3

محمود السعود

حسن الشامي – محمد سمير – فاروق كابوري – أمير عبدالله

محمد مجلي - إبراهيم صلاح - شكري نجيب

سيبف جزيري - هينستروزا – كريم مصطفى

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم قبل أسابيع من انتهاء المسابقة، وبالطبع يحتل الآن الصدارة برصيد 79 نقطة، جمعهم من 25 فوز وأربع تعادلات، ولم يخسر المارد الأحمر هذا الموسم إلا مباراة واحدة في الدوري.

كانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد الترسانة في دور 16 من كأس مصر، ونجح في الفوز بالمباراة بهدفين لهدف وضعاه في مواجهة أبو قير للأسمدة في ربع النهائي.

يعيش المقاولون العرب موسم جيد، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وهو منافس شرس على المركز الثالث الذي يحتله بيراميدز، وأصبح من شبه المؤكد مشاركته في كأس الكونفدرالية الموسم القادم.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.