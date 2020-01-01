الأهلي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً لحظة بلحظة البث الحي لمباراة الأهلي والزمالك في إطار الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك × الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/efAxMhOodl — SC (@ZSCOfficial) August 22, 2020

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

جونيور أجاي - أليو بادجي - محمد مجدي قفشة

المارد الأحمر المتصدر برصيد 56 نقطة من 20 مباراة بمسيرة مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني "فايلر" يدخل اللقاء أمام غريمه التقليدي بروح معنوية عالية وثقة كبيرة، خاصة بعد فوزه في آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي أسوان بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء.

المزيد من الفرق

الفارس الأبيض يحتل المركز الثاني في الجدول برصيد 38 نقطة، في موسم غير موفق له ونتائج غير مرضية لجماهيره، يسعى لحصد الثلاث نقاط، جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين قطبي الكرة المصرية كانت في شهر فبراير الماضي في بطولة السوبر المصري وانتهت بفوز الأبيض بضربات الترجيح، أما آخر مباراة للفريقين في الدوري فتم إلغاؤها لعدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة.

أهلًا بكم أعزائي المتابعين في البث المباشر الكتابي لقمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة ٢١ من البطولة.