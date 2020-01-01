وائل جمعة ردًا على مهاجمي الأهلي: تذكروا أين كنتم قبله

صخرة دفاع المارد الأحمر الأسبق لم يتحمل الانتقادات التي توجه لناديه

رد وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، على الهجوم الذي تتعرض له القلعة الحمراء ومجلس إدارتها برئاسة محمود الخطيب، مؤخرًا، مطالبًا بوقف المزايدات.

تعليق صخرة دفاع الشياطين الحمر يأتي بعدما انتقد البعض قرار مجلس الإدارة بشأن الاستغناء عن حسام عاشور؛ قائد وسط الفريق، في نهاية الموسم الجاري، مع عرض عليه بعض الامتيازات مقابل الاعتزال. (طالع التفاصيل)

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفترة الأخيرة هجوم كبير على الأهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض أنهم محايدين، ولكن بيشوفو بعين واحدة بس، بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكر نفسه قبل الأهلي وبعد ومينساش الأهلي ضافله ايه.. كفاية مزايدة فارغة وتصفية حسابات على حساب الأهلي".

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وأضاف: "بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده، يا ريت نتعامل بمعيار واحد ونعرف إن لاعيبه الكرة ليها فترة زمنية ومش مخلدين".

جمعة اختتم: "الأهلي طول عمره بيحترم لاعبيه وفي نفس الوقت بيدور على مصلحته وهو دا الاحتراف اللي بتدورو عليه".

صباح الخير .. الفتره الأخيرة هجوم كبير علي الاهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض انهم محايدين ولكن بيشوفو بعين واحده بس ، بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكرنفسه قبل الاهلي وبعد وماينساش الأهلي ضافله ايه .. كفايه مزايده فارغه وتصفية حسابات علي حساب الأهلي .يتبع — Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 28, 2020

يذكر أن محمود الخطيب كان قد عقد جلسة مع عاشور قبل أيام، بناءً على طلب اللاعب، ونصحه خلالها رئيس النادي بالاعتزال في بيته وقبل عرض الأهلي. (طالع التفاصيل)