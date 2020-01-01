الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد الأهلي..

الاهلي 0 × 0 اإنبي

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تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمد هاني – أيمن أشرف – عربي بدر – أحمد فتحي

حمدي فتحي – أليو ديانج

حسين الشحات – جونيور أجاي – وليد سليمان

مروان محسن

⚽ مباراة اليوم



🆚 إنبي

🏟 ستاد الأهلي

⏱ الساعة ٨:٠٠ م



🔴 #معاك_يا_أهلي

🔝 #CHAMP42NS pic.twitter.com/rTAXvs3tAZ





تشكيل إنبي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جاد

على فوزي – أسامه جلال – رامي صبري – كريم فؤاد

عبد الرحمن عامر -حميد مامو

تونيا تيسدل - محمد لطفي – محمود قاعود

أحمد علي

يستضيف ستاد الأهلي مباراة قوية ستجمع بين حامل اللقب ونادي إنبي، وذلك في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020.

كانت آخر مباريات الشياطين الحمر وأول لقاء بقيادة المدير الفني الجديد موسيماني ضد المقاولون، وانتهت بفوز صعب للمارد الأحمر بنتيجة 1/0 من ضربة جزاء تمكن عمرو السولية من تسجيلها بنجاح.

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم قبل أسابيع من انتهاء المسابقة، وبالطبع يحتل الآن الصدارة برصيد 82 نقطة، جمعهم من 26 فوزًا وأربعة تعادلات، ولم يخسر المارد الأحمر هذا الموسم إلا مباراة واحدة في الدوري.

وعلى الجانب الآخر يعيش إنبي موسم جيد، حتى الآن يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، ودائمًا ما يكون حلمي طولان منافس شرس وحاضر بقوة خاصةً في الموجهات الكبيرة مثل هذا اللقاء أمام القلعة الحمراء.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز والمقامة في ستاد الأهلي.