الأهلي والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة أحداث مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة اثانية والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي..

الأهلي 0 × 0 الجونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

3' بداية هادئة للمباراة مليئة بالحذر من الفريقين

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الأهلي:

سيبدأ المدرب رينييه فايلر بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو

أليو بادجي

تشكيل الجونة:

يبدأ المدرب بيدرو بارني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

إسلام طارق

ألان كيامبادي - خالد صبحي - محمد نجيب - جوزيف نجويم

عمرو بركات - سيرجي أكا

أحمد مجدي - إسلام رشدي - إسلام عبد النعيم

والتر بواليا

الشياطين الحمر في صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، والفريق عائد من هزيمة كبيرة وغير متوقعة أمام غريمه التقليدي الزمالك في مباراة ديربي قوية تألق فيها الفارس الأبيض بشكلٍ كبير، وتلقى المارد الأحمر هزيمة لأول مرة هذا الموسم في الدوري، حيث خسر بثلاثيةٍ مقابل هدف واحد، ويريد تحقيق الفوز في المباراة القادمة لاستعادة الثقة ورفع معنويات لاعبيه مرةً أخرى للاستعداد للمواجهة الصعبة أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف نهائي بطولة أفريقيا.

يحتل نادي الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة، ويريد الخروج من دوامة الصراع على البقاء في الدوري المصري بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقطة على الأقل أمام صاحب المركز الأول، ويعد من أكثر الفرق التي تلقت هزيمة في الدوري حتى الآن بالتساوي مع نادي مصر المقاصة الذي يتذيل الجدول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي والجونة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.