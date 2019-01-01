ملابا: عرض من الأهلي؟ لا أعلم شيئًا عنه

مهاجم اتحاد كلباء متألق في الدوري الإماراتي

نفى التوجولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء علمه بوجود عرض من الأهلي المصري لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيبدأ بعد أسبوعين تقريبًا.

المهاجم صاحب الستة أهداف في الموسم الجاري من الدوري الإماراتي ارتبط ضمن مجموعة أخرى من المهاجمين الأفارقة بالانتقال للأهلي خلال يناير القادم.

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وبين تلك المجموعة أبو بكر تراولي مهاجم عجمان صاحب الـ4 أهداف هذا الموسم في الدوري الإماراتي، وإن كان الأقرب هو بليسينج إيلكي مهاجم لوزيرن السويسري والمطلوب بالاسم من رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأحمر.

ملابا سُئل عن وجود عرض من الأهلي لضمه، فأكد عدم علمه بوجود أي عروض احترافية لضمه في يناير القادم، مشيرًا لأنه لا يستطيع حاليًا الحديث عن مستقبله ووجهته القادمة.

وشدد صاحب الـ28 عامًا على شعوره بالراحة مع فريقه الحالي "اتحاد كلباء" وأنه يتمنى المساهمة في إبقاء الفريق في دوري المحترفين الإماراتي.

يُذكر أن ملابا مهاجم منتخب توجو لعب في عدة دوريات أوروبية مثل الهولندي والألماني قبل أن ينضم لاتحاد كلباء في سوق الانتقالات صيف 2019.