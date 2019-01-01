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الأهلي مهتم بالتعاقد مع محمد الكويكبي في الميركاتو الصيفي

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إدارة الراقي قدمت عرضًا ماليًا لفارس الدهناء
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

دخلت إدارة الأهلي بقوة على خط التفاوض الجاد مع نجم الاتفاق محمد الكويكبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الراقي قدمت عرضًا ماليًا لفارس الدهناء، واللاعب، يفوق بكثير ما وصل لإدارة النادي من عروض خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي النصر قد أبدى الاهتمام بالتعاقد مع الكويكبي في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الصفقة توقفت ومن المنتظر عودة المفاوضات مُجدداً.

إدارة نادي الاتفاق كانت قد أعلنت عن فتح الباب لبيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي في حالة وصول عرض منُاسب للنادي من الناحية المادية.

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يُذكر أن محمد الكويكبي يُعد أحد أبرز اللاعبين المحليين في صناعة اللعب بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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