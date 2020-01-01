فيديو - غرم العمري: منصور بن مشعل يحتاج لعامين لمعرفة الأهلي

الأهلي يعاني عديد الأزمات الإدارية خلال الموسم الجاري

أكد غرم العمري؛ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي السعودي، أن النادي الجداوي يعاني من عديد المشكلات خلال الفترة الحالية، والتي تحتاج لتدخل سريع من عبد الإله مؤمنة؛ رئيس مجلس الإدارة، والأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة.

الراقي عانى في الموسم الجاري من عديد الأزمات الإدارية، التي تسببت في الإطاحة بالرئيس الأسبق أحمد الصائغ، مما أثر على الجانب الفني للفريق.

وقال العمري، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "دائمًا المشاكل موجودة، لكن لا يوجد من يحرض اللاعبين على الرحيل، النادي أكبر من أي لاعب، ولاعبو الأهلي يعرفون دورهم جيدًا، أنا عملت به لسنوات طويلة مع أسماء مهمة في إدارة الكرة وجميعهم كان لهم الشخصية التي تواجه المشكلات".

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وأضاف: "الأمير خالد بن عبد الله واحد من الأسماء المهمة التي عملت معها، هو شخصية مهمة وداعمة للفريق بشكل كبير وكل يوم يحضر التدريب، الجميع يحترمه، وهذا مهم للغاية في عالم كرة القدم، هو نجح في قيادة النادي وحافظ على الاستقرار مما ساعده على النجاح".

مدير الكرة الأسبق بالنادي الجداوي تابع: "لكن الآن الأمير منصور بن مشعل هو الوحيد من يدعم النادي منذ العام الماضي، لذلك يحتاج لعامين لمعرفة النادي بشكل جيد ويعرف من يعمل معه، 100 بالمئة سيكون عنده أخطاء، ويحتاج الوقت فقط كي يعرف الأجواء، هو لديه مشكلات وأمامه ملفات مهمة عليه حسمها سواء لاعبين أجانب أو مدربين رحلوا وقضايا في الفيفا لتجنب دخول النادي في مشاكل أكثر".

#الدوري_مع_وليد | غرم العمري : لا يوجد لاعب أكبر من النادي .. ووجود الأمير خالد بن عبدالله كان مهم للأهلي وكان مرجعية لكل شيء .. والأمير منصور يحتاج سنتين ليعرف الأجواء ولن تكون هذه الفترة بدون أخطاء.#SBC pic.twitter.com/Z2o6PH1CGN — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 8, 2020

يذكر أن الراقي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن المركز الثالث، وثماني نقاط عن الوصافة، و14 نقطة عن الصدارة.