إلى منصور بن مشعل.. الإدارة فن وحكمة

الأوضاع بالراقي ليست على ما يرام وتحتاج للتعامل بالغرف المغلقة أكثر من التصريحات الإعلامية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

"الإدارة فن وحكمة" جملة تتردد على مسامعنا كثيرًا عندما نكون في موضع مسؤولية في أي منصبٍ كان، لكن ربما لم نسيها أو تناساها الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي.

بن مشعل.. كنت أول من دعا لتوحيد الصف الأهلاوي قبل أشهر، وأول من اجتمع حوله رموز الراقي لنبذ الخلافات قبل انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد، وبالفعل قمت بتوحيد الصف وبدعم النادي ماديًا بملايين حتى فاز أحمد الصائغ بالرئاسة بالتزكية، لكن تبدلت الأحوال عقب تعيينك مشرفًا على الكرة..

خلال فترة الانتخابات وعد بن مشعل جمهور الراقي بالتعاقد مع مدرب كبير ومميز، وبالفعل عقب ساعات من تنصيب الصائغ رئيسًا تم الإعلان عن التعاقد مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لكنه لم يكن يعلم أنه سيكون أول ضحاياه.

في 23 من أغسطس 2019، خاض الأهلي أول مباراة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتعادل أمام العدالة، الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، بنتيجة 1-1، ليخرج الأمير منصور متوعدًا برانكو عبر شاشات التليفزيون.

"تعادل بطعم الخسارة، هي سوء طالع وسوء تغيير، المدرب إلى الآن وبعد مرور ثلاث مباريات لم يقرأ الفريق جيدًا، إن شاء الله سيكون هناك قرار حاسم قريبًا"، "لم نتعاقد مع بعض اللاعبين بناءً على طلب المدرب، حتى صانع الألعاب هو رفضه وطلب فقط ظهير أيمن، لكن الفريق عمومًا ليس هو الذي كنت أراه في التدريبات صراحةً" هكذا قال المشرف على الكرة عقب اللقاء في تصريحاته لقناة "العربية"، انتقادات للمدرب وتوعد بقرار حاسم وانتقاد للصفقات، ربما لم يلبس بعد بن مشعل عباءة المسؤولية، فتوقع أن من حقه أن يخرج ينتقد فريقه على الملأ بدلًا من محاسبة المقصر في الغرف المغلقة!

التعادل مع العدالة، وفي انطلاق الفريق بالموسم، لم يكن ضحيته برانكو فقط، حتى جمهور الراقي هاجمه منصور بن مشعل..

"رأينا شيئًا مؤسفًا مؤسف، من حضر هو جمهور الأهلي الحقيقي، ومن لم يحضر نقول لهم مع الأسف انظروا جماهير جيرانكم وغير جيرانكم، احضر وساند فريقك فائز أو مهزوم أنت تأتي لتشجيع الكيان، لكن كلما تحتج على شيء معين تقاطع الفريق وتطالب بالمقاطعة، لماذا؟، لو حضر على الأقل 10 آلاف كان فاز الأهلي بمليون هدف"، "جماهير الأندية الأخرى تفكر بمصلحة فريقها، أما أنك تحارب فريقك هذا شيء غريب"، تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية".

الآن تهاجم جمهور الراقي وتطالبه بأنه يكون مثل جمهور بقية الأندية؟، الجمهور الذي احتفى وساند توليك أي منصب بالنادي؟، دائمًا ما يردد مسؤولو أي نادٍ مهما كانت ترتيبه أن جمهورهم ليس له مثيل، ومن النوادر أن يخرج مسؤول لينتقد جمهور ناديه بهذه الطريقة، ربما كانت عليك اختيار كلمات حتى وإن كنت عاتبًا عليهم، كي لا ترتكب واحدة من أكبر الأخطاء في حق اللاعب رقم 1 في أي فريق.

الأمور لم تتوقف لدى الأمير منصور عند مهاجمة المدرب والجماهير فقط، فانتقل للهجوم على مجالس الإدارات السابقة للنادي الجداوي..

"عودتي للعمل بالأهلي كانت صعبة للغاية، ووجدت مقاومة كبيرة من عائلتي، لكن الوضع الذي شاهدته والمشهد الأهلاوي كان صعبًا عليّ أن أكون بعيدًا، لأن الأهلي في دمنا"، "وجدت النادي في وضع صعب جدًا، ديون متراكمة حتى الإدارة الحالية لا تستطيع مهما كانت إمكانياتها أن تسدد الديون المُقدر بأكثر من 100 مليون تقريبًا، وهي تبعات الإدارات السابقة، وأتمنى من هيئة الرياضة أن تنظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار"، "هناك عجز كبير فوق 100 مليون ريال، أعتقد أنها من الإدارة السابقة برئاسة عبد الله بترجي وسابقتها برئاسة ماجد النفيعي، وتحديدًا إدارة بترجي، والمشكلة ليست الديون فقط بل هناك مخالفات إدارية على إدارة بترجي، والتي عليها مخالفات مالية أيضًا، حيث قام بفتح حساب في بنك دون إذن هيئة الرياضة"، تصريحات بن مشعل لبرنامج "في المرمى".

تشكيك صريح في ذمة عبد الله بترجي؛ رئيس الأهلي السابق، أما كانت الغرف المغلقة أولى به؟، أما كان إرسال خطاب للهيئة العامة للرياضة بتوضيح الأمر حل بسيط لتبرئة الذمة بدلًا من الخروج علنًا للطعن في الذمم بهذه الطريقة؟

"من المؤسف أن يتراشق مسؤولو الأهلي عبر شاشات الفضائيات، هذه أول مرة تحدث في تاريخ النادي، وأنا من ناحيتي لم أكن راغبًا في الظهور واعتذرت من قبل عدة مرات، لكنني اضطررت لذلك حاليًا، لأنه يبدون أن في نفس يعقوب شيء، وكرامتي تحتم عليّ الرد والتوضيح، خاصةً عندما تصل الأمور إلى مرحلة التشكيك في الذمم"، "بن مشعل مشرفًا عامًا على الكرة، لذلك من المفترض أن حديثه يكون فقط على الفريق الأول، وليس عن الأمور الإدارية، والتي هي مهام رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وهذا يوضح الفجوة الكبيرة في النادي حاليًا"، "لا يمكن لإدارة أي نادٍ أن تفتح حساب في البنك ما لم يكن هناك موافقة من هيئة الرياضة، البنك يرفض دون الموافقة، أما الحسابات التي تحدث عنها بن مشعل فهي لمتجر النادي وهما حسابين اثنين، وكانت موجودة منذ عام 2015 واستمرت لهذا الوقت"، هكذا جاء رد بترجي بعدها بأيام عبر البرنامج نفسه، لنرى مسؤولي الأهلي يتراشقون عبر وسائل الإعلام في واقعة نادرة. (طالع تصريحاته كاملة)

إلى منصور بن مشعل.. لا ينكر أحد دعمك المالي الكبير للأهلي، الإدارة فن وحكمة، لن تنجح بمفردك ولن تنجح بمعاداة الجميع، لن تكون بمثابة البطل أمام الرأي العام في حال خروجك لتحميل الآخرين المسؤولية سعيًا وراء تبرئة ذمتك، من الأولى أن تقوم بدورك كمشرفًا على الكرة وتوجيه النصائح في الغرف المغلقة والسير بالطرق القانونية لتبرئة أو التشكيك في ذمة أي مسؤول، وقتها فقط ستكون قد خدمت الأهلي ونفسك.