الأهلي: ملتزمون بعدم إشراك اللاعبين الذين فُرضت عليهم عقوبات من اتحاد الكرة

الأهلي يستعد لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عن موقفهم من تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم.

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد عاقبت محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف لنهاية الموسم وإيقاف كلًا من جونيور أجايي وياسر إبراهيم مباراتين على خلفية أحداث لقاء السوبر المصري.

وشهدت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مناوشات واشتباكات عقب فوز الأبيض باللقب.

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وقال فؤاد في تصريحات صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، إن النادي ملتزم بعدم إشراك اللاعبين الموقوفين خلال المباريات المقبلة.

وأضاف: "سنرسل اعتراضنا على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق خلال ساعات للجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة".

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وكان الزمالك قد اعترض على خوض لقاء الأهلي أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بحجة الظروف القهرية الذي تعرض لها بسبب الأحوال الجوية.

ويسعى الأهلي خلال الفترة المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري والفارق الذي أحدثه خلال الفترة الماضية وإمكانية حسم اللقب مبكرًا.