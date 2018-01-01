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الأهلي يكثف مفاوضاته لضم مهاجم سموحة في يناير

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حسام حسن

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

شهدت الساعات الأخيرة، تكثيف المفاوضات لضم حسام حسن مهاجم سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه في النصف الثاني من الموسم، بضم مهاجم جديد بجوار مروان محسن وتحسبًا لرحيل المغربي وليد أزارو.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي حصل على توقع حسام حسن في وقت سابق بعد المستوى المميز الذي يقدمه.

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وأشارت التقارير أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة مع مهاجم سموحة حصل بها على توقيعه، استعدادًا لضمه.

وشهدت الساعات الأخيرة مرونة في المفاوضات بين الطرفين لإتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الأهلي.

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وتعرض الأهلي في الفترة الأخيرة لبعض الضربات منها خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، والخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

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