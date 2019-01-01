محمود وحيد جاهز لمباراة الأهلي ومصر المقاصة، وفحص طبي لأجايي

الأهلي تخطى بلاتينيوم يوم أمس في دوري أبطال أفريقيا

تلقى النادي الأهلي أخبارًا إيجابية من الجهاز الطبي تخص ظهير أيسر الفريق "محمود وحيد" الذي خضع لفحص طبي يوم أمس عقب مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان وحيد قد غاب عن مران الفريق الجماعي قبل مباراة استاد السلام التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان، وغاب بالطبع عن اللقاء.

5 أسباب جعلت من 2019 أحد أفضل سنوات كرة القدم في السعودية

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أنه بات جاهزًا تمامًا وتعافى من الكدمة التي تعرض لها في وجه القدم خلال التدريبات استعدادًا لمباراة دوري أبطال أفريقيا ، وقد بات جاهزًا للعب مباراة مصر المقاصة المقررة يوم الأربعاء القادم ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري .

من جانب آخر، يُجرى النيجيري جونيور أجايي اليوم الأحد أشعة طبية للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها خلال مباراة الأمس وأجبرته على مغادرة الملعب قبل انتصاف الشوط الأول.

وأظهر التشخصي المبدئي أن أجايي يُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، وستُحدد الأشعة المدة اللازمة للعلاج والتأهيل وموعد عودته للمران الجماعي ومن ثم المباريات.

ويستأنف الأهلي اليوم تدريباته على ملعب التتش بمقره في الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة عند السابعة والنصف من مساء الأربعاء القادم على استاد السلام.

انتصار الأهلي أمس رفع رصيده في مجموعته بالبطولة القارية إلى 6 نقاط ليتساوى مع منافسيه الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، مما سيجعل من مرحلة الإياب قوية وحاسمة للغاية في حسابات التأهل لدور الـ8.

ويتصدر الفريق الدوري المصري بعد نجاحه في الفوز بجميع مبارياته الـ8، إذ يمتلك 24 نقطة تضعه في القمة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي لعب 10 مباريات.