الأهلي يقترب من رينالدو، ومدافع الزمالك الخيار البديل

النادي السعودي مالزال يبحث عن ظهير أيسر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال مركز الظهير الأيسر يُمثل صداعًا في رأس إدارة أهلي جدة السعودي، إذ يُواصل النادي مساعيه لدعم هذا المركز قبل انطلاق الموسم الجديد بطلب من المدرب برانكو إيفانكوفيتش.

وحاول الفريق السعودي ضم علي معلول من الأهلي المصري لكن محاولته باءت بالفشل لتمسك بطل القرن في أفريقيا بلاعبه التونسي، ولذا توجه لخيار آخر هو البرازيلي رينالدو دا سيلفا مدافع ساو باولو.

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وأفادت الصحف البرازيلية أن الأهلي تقدم بعرض رسمي قيمته 1.5 مليون يورو لضم رينالدو لكن إدارة النادي البرازيلي تجاهلته تمامًا وتميل لرفضه لرغبتها في الحصول على عرض مالي أفضل، وتحديدًا 4 ملايين يورو.

وأضافت تلك الصحف أن ساو باولو ينتظر تقديم الأهلي لعرض أفضل وأكبر خلال الساعات القادمة في ظل الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها اللاعب وعدم امتلاك النادي لأي بديل يُعوضه.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط أن الأهلي حدد اسم عبد الله جمعة مدافع الزمالك كخيار بديل حال فشله في ضم رينالدو.