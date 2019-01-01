الكشف عن مدة غياب مروان محسن بعد "كسر " عظمة الوجه

إصابة قوية لمروان محسن أمام سموحة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مدة غياب مروان محسن مهاجم الأهلي المصري بعد الإصابة الذي تعرض لها في مباراة فريقه أمام سموحة.

وكان الأهلي قد تغلب على سموحة في انطلاقة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد، أمس الإثنين، بأقدام رمضان صبحي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن مروان محسن تعرض لكسر في الوجه بعد اشتراكه مع لاعب سموحة.

وأشارت التقارير أن مدة غياب مروان محسن ستتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع، وبعد يعود للتدريبات الجماعية مع الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات.

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ويعود مروان محسن مرتديًا واقي للوجه في أولى أيام التدريبات، حتى يحمي الإصابة، قبل أن يتدرب بدونه للاطمئنان على سلامته.

وكان مروان قد نقل إلى مستشفى عقب استبداله في اللقاء، وتم التأكد من إصابته بكسر في عظمة الوجه، حيث شارك بدلًا منه جونيو أجايي.