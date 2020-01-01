فيديو | الخطيب: هذا ما حرصت على تعلمه من زيارة بايرن ميونخ وشرط لا بد منه في صفقات الأهلي

الخطيب يوضح الفارق بين الأهلي والأندية الكبرى بأوروبا

تحدث محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي المصري، عن طموحه المهني والشخصي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه يسعى لمضاهات الفرق العالمية التي سبقت القلعة الحمراء.

بيبو تواجد أمس الأحد، في مدينة دبي الإماراتية من أجل استلام جائزة "جلوب سوكر" كنادي القرن الإفريقي وأكثر الأندية تتويجًا بالبطولات.

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المزيد من الفرق

وقال الخطيب، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "طموحي أن يكون الأهلي دائمًا في المقدمة، وأن أسعد الجماهير ونمثل بلدنا أفضل تمثيل، أما عن طموحي الشخصي فهو أنني أؤدي عملي بالشكل الذي يليق بالأهلي خلال فترة تواجدي".

وأضاف: "هدفنا العمل بشكل مؤسسي كما تعمل المؤسسات الرياضية الكبرى في العالم، هناك فرق عالمية كبرى سبقتنا في المنشآت والرؤية وتنمية الموارد كبايرن ميونخ ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد وليفربول، نحاول أن نصل لهم، الاختلاف أن هذه الأندية ربما لديها كرة القدم وثلاث ألعاب أخرى، لكن الأهلي به 18 لعبة، وهنا يجب علينا أن نجد الإيرادات لنكون أبطالًا في كافة الألعاب، بالخارج الأمور أسهل عند التعامل مع أربع رياضات فقط".

رئيس القلعة الحمراء تابع متحدثًا عن زيارته لنادي بايرن ميونخ الألماني في عام 2010: "قمت بزيارته مع حسن حمدي وخالد مرتجي، كنا حريصين على الاستماع للرؤية التجارية، وكيفية تطوير رياضات النادي".

بسؤاله عن شرط الأهلي للتوقيع مع أي لاعب: "نوقع مع من يحب الأهلي".

وعن مدافع حالي كان يرغب في مواجهته، علق ضاحكًا: "اعتزلت الكرة منذ زمن".